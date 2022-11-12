Павлова: Дополнение программы ГТО современными дисциплинами – это требование времени

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Расширить список обязательных дисциплин комплекса ГТО, включив в программу обязательных дисциплин метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки, поручил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, также необходимо проработать организацию всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий во время школьных каникул.

Дополнение программы ГТО новыми современными дисциплинами – это требование времени, прокомментировала решение Чернышенко заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«Проведение различных массовых спортивных мероприятий во время школьных каникул – это очень интересное предложение. Здесь мог бы пригодиться и формат фестивалей, – считает она. – Финал фестиваля ГТО для школьников уже проводился в Артеке. Такие мероприятия послужат дополнительным стимулом к развитию движения ГТО, как и расширение его программы новыми современными дисциплинами. Комплекс ГТО также можно выполнять и в рамках крупных турниров – например, сдать норму ГТО на «Лыжне России».

При этом сегодня необходимо увеличить количество ступеней комплекса ГТО с 11 до 18, считает тренер. «Например, четвертая возрастная группа, это школьники от 13 до 15 лет. Пятая ступень – школьники от 16 до 17 лет. А вот дальше, шестая ступень – это 18- 29 лет. То есть практически 11 лет нужно ждать человеку, чтобы перейти на следующую ступень. Нужно увеличивать количество ступеней и уменьшать возрастной промежуток между ними, для повышения мотивации населения и увеличения качества испытаний», – отметила Павлова.

Напомним, комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.