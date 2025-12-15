Павлова: Для укрепления традиций героизма нужно больше пространств для историй людей

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба высказались о роли героизма в современной жизни, сохранении героических традиций и способах их укрепления. Поводом для этого стала речь Президента РФ Владимира Путина во время награждения Героев России.

Главный специалист по работе с молодежью Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутат Госсовета РТ VII созыва Руслан Шигабуддинов выразил уверенность, что примеры мужества и самопожертвования на фоне стремительных перемен современного мира напоминают о долге, чести, ответственности перед Родиной и ближними.

По мнению общественника, в Татарстане традиции героизма особенно сильны: память о фронтовиках, тружениках тыла, героях Великой Отечественной войны и современниках бережно сохраняется в семьях, школах, музеях.

В свою очередь молодежные и поисковые движения, кадетские классы, волонтерские акции помогают передавать этот дух новым поколениям, добавил он.

Шигабуддинов убежден, что для укрепления этих традиций необходимо не только вспоминать прошлое, но и поддерживать тех, кто проявляет мужество сейчас. «Героизм живет там, где есть уважение к людям, готовым действовать ради общей справедливости и добра», – заключил он.

При этом депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин сделал акцент на том, что его поколение росло на живых примерах героизма и патриотизма в лице ветеранов Великой Отечественной войны были. По его мнению, нынешнее поколение молодых людей растет уже на примерах ветеранов специальной военной операции. Роль живых примеров – самая важная, уверен он.

По оценке парламентария, в России сложились крепкие традиции связи поколений, преемственности, воспитания молодых на примере старших. В Татарстане эти традиции, на его взгляд, очень сильны. Он связал это с тем, что темы многонациональной дружбы, связи поколений, совместного строительства сильного региона и страны всегда актуальны.

«Сохранению этих традиций способствует выстроенная система. В дни проведения СВО особое значение приобретает сохранение памяти о героизме наших бойцов, что также выстроено на системной основе», – добавил он.

Первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев заметил, что нация не может состоять из «трусов, подлецов и предателей» – и поэтому необходимо культивировать духовно-нравственные ценности.

По мнению доктора юридических наук, герои как раз и подают пример беззаветного служения чему-то высокому и готовности к самопожертвованию в случае необходимости. «В Республике Татарстан всегда трепетно относились и относятся к героям», –выразил уверенность он и перечислил распространенные в регионе коммеморативные практики.

«Показательно, что 2026 год Раисом республики Рустамом Миннихановым объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести. А слово «доблесть» – один из синонимов к слову «героизм», – отметил Бикеев.

Для укрепления традиций героизма он предложил проводить символические акции, способные в позитивном ключе будоражить души людей, позволять им пережить высокие эмоции. «Люди требуется ощущать свое единство с великими и тем самым расти в морально-нравственном отношении», – добавил общественник.

Депутат Государственного Совета РТ Ринат Фазылов процитировал высказывание Президента РФ Владимира Путина, связавшего «хорошее» будущее страны с тем, что у нее «огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы».

«Действительно, люди – главная ценность нашей страны. В России в разные исторические эпохи были свои герои, которые становились символами стойкости духа перед лицом внешних угроз. Их подвиги и по сей день вдохновляют целые поколения», – сказал член республиканского парламента.

Соответственно, уверен он, «молодое поколение надо воспитывать на примерах [из] жизни настоящих героев». Фазылов упомянул создание музеев и информационных пространств, появление «Разговоров о важном» и «Уроков мужества», возвращение в школьную программу романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова отметила, что День героев Отечества возвращает к фундаментальным вопросам: кто такой герой сегодня и почему общество по-прежнему нуждается в примерах личного мужества.

По мнению общественницы, героизм сегодняшнего времени – это умение сохранять моральный ориентир, когда внешние обстоятельства требуют решительности и стойкости. Такой выбор человек делает еще до того, как о нем узнают другие. Это значит, что «подвиг никогда не возникает на пустом месте – он вырастает из уважения к жизни, ответственности и понимания, что судьба Родины формируется усилиями конкретных людей», пояснила Павлова.

Она уверена, что в данный момент распространены два вида героизма: явный, который демонстрируют, например, военные, спасатели и медики, и скрытый, присущий волонтерам и другим, кто оказывает различную поддержку в тылу.

«В регионах традиции героизма сохраняются не только через памятники и даты – они живут в общественных проектах, которые учат молодежь видеть ценность человеческой стойкости. Это экспедиции поисковиков, локальные инициативы по восстановлению исторических объектов, школьные программы, где подростки сами собирают истории своих земляков. Важно, что эти проекты объединяют людей разных поколений <…>», – перечислила Павлова.

Поэтому она убеждена, что «для укрепления традиций героизма стране нужно не столько больше торжеств, сколько больше пространств для человеческих историй». Нужны площадки, где сами герои могут говорить о своих переживаниях, и система воспитания, основанная не на страхе ошибиться, а на желании быть полезным, добавила общественница.

«Героизм – это не всегда громкий поступок. Иногда это умение не предать свою совесть в маленьких решениях, которые, сложившись вместе, меняют качество жизни вокруг. <…> И пока в стране есть люди, для которых долг выше личного комфорта, традиции героизма будут не просто сохранены – они будут развиваться, становясь частью нашей повседневной культуры», – заключила Ольга Павлова.