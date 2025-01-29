Павлова: Динамовцы с первого дня СВО поставили свои спортивные навыки на службу Отечеству

Фото: пресс-служба «Динамо» РТ

С первого дня начала специальной военной операции общество «Динамо» сплотилось. Спортсмены, тренеры, судьи, как и во время Великой Отечественной войны, поставили свои спортивные навыки и умения на службу Отечеству. Кто-то ушёл защищать Родину с оружием в руках. Многие федерации работают с бойцами на передовой, адаптируя спортивную технику к боевым условиям. Об этом заявила член Общественной палаты России, советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова, выступая на заседании республиканского пленума совета ОГО ФСО «Динамо».

«По поручению руководства „Динамо“ Республики Татарстан с апреля 2022 года руководитель национальной Федерации тхэквондо ИТФ Адам Хабилаев, помимо доставки гуманитарной помощи в зону проведения СВО, участвовал в эвакуации раненых бойцов с линии соприкосновения, а также проводил занятия по рукопашному бою для бойцов спецназа. Вице-президент Федерации по водно-моторным видам спорта России Вячеслав Колотовкин был на линии боевого соприкосновения 38 раз. Доставил в зону СВО 527 тонн груза. Федерацией была оказана помощь 15 воинским подразделениям мобилизованных, добровольцев-контрактников из Республики Татарстан на общую сумму 521,6 млн рублей. Лично Вячеславом Колотовкиным было проведено обучение бойцов спецподразделений по управлению мотоциклами, квадроциклами, водным транспортом в условиях современного боя. И это только некоторые из примеров высокого патриотизма», — отметила Ольга Павлова.

Кроме того, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ подчеркнула, что поддержка военнослужащих и их семей является общей «святой обязанностью».

«В декабре 2024 года при поддержке Федерации хоккея Республики Татарстан было открыто новое направление реабилитации, создана команда по следж-хоккею для ветеранов СВО. Вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов также лично помогает боевым подразделениям специального назначения. В канун Нового года совместно с благотворительным фондом „Терәк-Опора“ было организованно посещение ледового шоу с симфоническим оркестром „Щелкунчик“. В Нижнекамске и Казани шоу посетили более 4 тыс. зрителей из семей военнослужащих, воспитанников детских домов, социальных приютов, из социально чувствительных категорий и детей с разным уровнем здоровья», — перечислила Ольга Павлова.