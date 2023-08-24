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Спорт 24 августа 2023 11:16

Павлова: Декларация допуска к турнирам должна быть единой для спортсменов всех стран

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Павлова: Декларация допуска к турнирам должна быть единой для спортсменов всех стран
Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Декларация для допуска спортсменов к международным турнирам, если они вводятся для россиян и белорусов, должна распространиться и на другие страны. Об этом заявила заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Если уж подписывать какие-либо декларации, то их должны подписывать все спортсмены всех стран без исключения», — уверена она.

Собеседница агентства напомнила о российском, альтернативном варианте декларации, который предложила IWF Федерация тяжелой атлетики РФ. По ее словам, новый документ может быть использован уже на предстоящих Играх БРИКС.

«Альтернативная российская декларация, если рассмотреть её по пунктам, полностью соответствует олимпийской хартии. Полностью поддерживаю этот вариант и думаю, что он может быть использован как основной документ уже на играх БРИКС», — прокомментировала Ольга Павлова.

#Ольга Павлова
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