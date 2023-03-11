Павлова: Британская угроза лишить МОК спонсоров в случае допуска россиян — низкий шантаж

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Великобритания обратилась с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой оказать давление на Международный Олимпийский комитет, если российские и белорусские спортсмены будут допущены в каком-либо статусе на Игры 2024 года в Париже.

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя эту новость, заявила, что подобный шантаж в 2015 году Соединенные Штаты и Великобритания уже применяли.

«Это запрещенный прием и ранее применяли США и Британия, когда они в 2015-м устроили демарш совместно с крупнейшими спонсорами, требуя отставки президента FIFA Йозефа Блаттера. Ничего нового, видимо, придумать не смогли, только снова шантажировать, на этот раз МОК», — подчеркнула Павлова.



Кроме того, тренер отметила, что, пока спонсорские контракты играют огромную роль в финансировании международных турниров, ни о какой независимости МОК речи идти не может.

«Это и определенный вызов главе МОК Томасу Баху. Я думаю, в ближайшее время мы увидим, чего стоят его слова о приверженности олимпийским принципам. Сможет ли он противопоставить олимпийские принципы шантажу и финансовому давлению политиков», — считает Ольга Павлова.

Ранее газета The Guardian написала, что министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала британских руководителей международных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на комитет из-за серьезных опасений относительно возможного смягчения запрета для россиян и белорусов на участие в Играх.