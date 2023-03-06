Павлова: 72% французов отличают черное от белого и поддерживают участие РФ в Олимпиаде

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

72% жителей Франции выступают за допуск россиян и белорусов к участию в летней Олимпиаде-2024, которая должна пройти в Париже. Такие результаты показало исследование французского агентства в соцсетях, рассказала региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

Эти цифры, отметила она, доказывают, что рядовые граждане в отличие от своих властей способны провести границу между политикой и спортом.

«Французы понимают, что без россиян эти игры будут лишены интриги и зрелищности. Они хотят увидеть Олимпиаду с участием атлетов из всех стран мира, а не урезанный американский вариант. В отличие от политиков Франции, ее граждане могут отличить черное от белого и политику от спорта», — подчеркнула депутат.

Также она отметила, что за всю историю олимпийского движения никто никогда не отстранял американцев. «Что, не было агрессии в Югославии, Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Сирии? И это тот минимум американского военного вмешательства, который можно вспомнить и навскидку», — заявила Павлова.

В заключение она подчеркнула, что России не стоит соглашаться ни на какие условия, которые унизят достоинство страны. «Они должны выступать под российским флагом и гимном. Это порочная практика МОК в действии — игры не для всех», — уверена Павлова.