Павел Негоица: Создание общей информплатформы БРИКС — это желаемый результат

Павел Негоица

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Создание общей информационной платформы стран БРИКС — это желаемый результат, но предстоит проделать определенной путь, чтобы к нему приблизиться. О проблемах создания единой платформы для СМИ стран БРИКС и примере Медиакорпорации Китая «Татар-информу» рассказал генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.

В Казани прошел диалог представителей СМИ стран БРИКС в рамках круглого стола «Обмен опытом во имя единой судьбы». Одной из основных тем заседания стала возможность объединения СМИ стран БРИКС, обмен медиаконтентом или создание единой цифровой платформы.

«Сегодня обратили внимание на языковой барьер, а он объективно есть. Далее исторические условия, в которых стартует та или иная компания в новых реалиях БРИКС. Они тоже разные, и на это обратила внимание представительница Южно-Африканской Республики. Думаю, и Иран тоже об этом говорил», — заметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Негоица.

Страны БРИКС имеют разные технические возможности и национальные особенности. Однако Негоица призвал не относится к этим трудностям как к непреодолимым. «Это вопрос нашей общей воли», — выразил уверенность гендиректор «Российской газеты».

Номса Чабели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Южная Африка находится на перепутье. Мы конкурируем в медиасреде, которая подверглась революционным изменениям. И это происходит при ограниченных финансовых возможностях. Это проверяет нашу прочность, но и дает беспрецедентную возможность для сотрудничества», — заявила на круглом столе глава Южно-Африканской вещательной корпорации (SABC) Номса Чабели.

В ЮАР средства вещания играют ключевую роль в формировании диалога внутри страны. Чабели также отметила, что конкуренты имеют «более глубокие карманы», и сотрудничество с другими СМИ в таких условиях это не выбор, а необходимость.

«Крупные СМИ получают финансирование от правительств, но в ЮАР другая ситуация», — добавила руководитель SABC.

В связи с этим Чабели выразила надежду, что страны БРИКС смогут создать механизмы поддержки технологических проектов, создания контента и обучения специалистов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Должен сказать, что Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG — прим. Т-и) проявляет удивительную энергию, мощь, напор для достижения позитивных результатов», — отметил в беседе с «Татар-информом» Павел Негоица.

«Можно [назвать пример Медиакорпорации Китая в вопросе формирования единой цифровой платформы ключевым], но CMG — это больше видеоформаты. Есть еще громадная реальность печатных СМИ, как бы их кто не хоронил», — считает Негоица.

Сейчас CMG активно занимаются кинопроизводством. Два своих новых проекта они показали в завершение круглого стола. Негоица убежден, что видеоформатами дело не ограничится.

«Большой вопрос, что нам преподнесет в ближайшем будущем (а может, уже завтра-послезавтра) всё, что связано с искусственным интеллектом. Возможности генерации ИИ таковы, что некоторые журналисты уже чувствуют себя неуютно. Сфера СМИ технологически бурно развивается. А вместе с технологиями будут рождаться новые форматы. Медиакорпорация [Китая], несомненно, в авангарде этого процесса. Важно поспевать за ними», — добавил он.