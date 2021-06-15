Павел Куликов из Татарстана стал абсолютным победителем чемпионата РФ по парабадминтону

Два представителя Татарстана отличились на прошедшем в Саратове чемпионате России по парабадминтону.

Абсолютным победителем турнира стал Павел Куликов, который выступал в спортивном классе SL-4. Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в одиночном, парном и смешанном разрядах. В мужском парном разряде Куликов выиграл «золото» вместе с татарстанским спортсменом Олегом Донцовым. Также Донцов принес команде серебряную медаль в мужском одиночном разряде, сообщает пресс-служба федерации бадминтона Республики Татарстан.

Программа чемпионата включала 21 вид игровой программы из 22-х возможных, в том числе все 14 паралимпийских вида. По итогам общекомандного зачета Республика Татарстан заняла третье место.