Павел Коледов обменян в СКА на денежную компенсацию

Фото: hcadmiral.pro

31-летний защитник Павел Коледов пополнил состав СКА в результате обмена с «Адмиралом». Взамен владивостокский клуб получил денежную компенсацию.

В сезоне-2025/26 Коледов провел 43 матча за дальневосточников и отметился тремя шайбами и четырьмя передачами при показателе полезности «-8». Всего на его счету в КХЛ 716 игр и 143 (42+101) очка.

Также в послужном списке 31-летнего хоккеиста значатся команды КХЛ: «Авангард», «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Сочи».