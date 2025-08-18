Павел Кипарисов: В России не хватает юристов, знающих китайский язык и право

В России не хватает квалифицированных юристов, которые хорошо владеют китайским языком и знают китайское право. Об этом заявил председатель Российско-Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов на III Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Один из самых важных вопросов – нехватка кадров. Подготовка квалифицированных юристов и специалистов, которые могут сопровождать инвестиционный процесс, – это проблема, вызов и в то же время большое поле для деятельности», – констатировал он.

Старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский Зюба Степанов & Партнеры» Сергей Лысов добавил, что проблема нехватки квалифицированных юристов-китаистов действительно есть.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Потому что масштабы бизнеса не соответствуют количеству специалистов. Уровень и квалификация специалистов не соответствуют масштабам бизнеса. Мы должны найти определенное количество людей, которые готовы потратить тысячу часов, чтобы выучить китайское право, китайский язык. Тысяча часов – это не так и много», – отметил он.

Одно из решений проблемы, по мнению Лысова, – искать специалистов не в России, а в Китае. «Очень много квалифицированных специалистов, которые прекрасно говорят на английском языке. Благодаря таким мероприятиям, как форум «РОСТКИ», нам нужно открывать этот рынок. Естественно, нужно учить китайское право, чтобы не допускать базовых ошибок. Но также нужно взаимодействовать с китайским юридическим бизнесом, поскольку без него мы никуда не продвинемся», – подчеркнул он.

Президент группы компаний IBT Чэнь Чжиган заметил, что «РОСТКИ» уже стали известным в Китае форумом. «Можно смело говорить, что Казань – столица российско-китайского сотрудничества. Нам нужна такая арена для инициатив. Здесь собирается много специалистов и экспертов в российско-китайских отношениях. Я считаю, что Татарстан делает большое дело не только для себя, но и для России и Китая, для вечной дружбы и партнерства. Это очень важно», – сказал он.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.