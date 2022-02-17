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Спорт
17 февраля 2022  16:59

Павел Калашкин: Казанская «Энергия» – явный фаворит чемпионата РФ по регби на снегу

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Казанская команда «Энергия» является главным претендентом на победу чемпионата России по регби на снегу. Такое мнение выразил главный тренер сборной России по пляжному и снежному регби Павел Калашкин.

«Борьба за призовые места развернется между четырьмя командами, однако „Энергия“ — главный претендент на победу», — считает Павел Калашкин.

Также спикер сообщил, что кроме РК «Энергия» Татарстан среди мужских команд представит команда республиканской спортивной школы по регби. Решение об этом было принято сегодня.

Столица Татарстана станет местом проведения чемпионата России по регби на снегу 19-20 февраля 2022 года. В борьбе сойдутся 16 мужских и 10 женских команд из 14 регионов России, в том числе Самарской, Белгородской, Калининградской, Новгородской и Архангельской областей, Пермского края.

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