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Павел Гусев о целях спецоперации: Рано или поздно Зеленский должен быть уничтожен
Одним из результатов специальной военной операции на Украине должно стать уничтожение координационного центра, которое принимает решения в этой стране, включая и украинского Президента Владимира Зеленского. Таким мнением на встрече с руководителями татарстанских СМИ поделился председатель общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и президент Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
«Рано или поздно должен быть уничтожен координационный центр, откуда идут безумные идеи. Это Зеленский. Человек, не представляющий из себя ничего в плане государственной деятельности и выполняющий роль марионетки для ряда государств», — поделился своим пониманием ситуации глава общественного совета при Минобороны.
Гусев также предположил, что в результате спецоперации частью РФ должны стать некоторые украинские территории вплоть до Приднестровья, хотя на остальную часть Украины Россия не претендует.
Кроме того, главный редактор «Московского комсомольца» убежден, что и лидеры некоторых недружественных стран уже не видят во Владимире Зеленском сильного политического игрока.
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