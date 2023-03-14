Павел Гусев на встрече со СМИ РТ: СВО закончится успешно, Зеленский будет уничтожен

В здании АО «Татмедиа» прошла встреча членов общественного совета при Министерстве обороны РФ с руководителями татарстанских СМИ. На ней были затронуты такие темы, как текущие реалии специальной военной операции на Украине, жизнь печатной прессы в современном мире и деятельность военкоров.

Перед началом своеобразной пресс-конференции делегация посетила здание «Татмедиа» с экскурсией. Гости ознакомились с выставкой фотокорреспондента «Татар-информа» Михаила Захарова, посвященной Лисичанску, а также посетили с экскурсией само агентство.

Стартовала встреча с руководителями СМИ Татарстана с речи председателя общественного совета при Минобороны РФ Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец» и президента Союза журналистов Москвы. Он рассказал о своем понимании текущей ситуации на фронте и конечных целей спецоперации.

«Я как человек, который бывает на многих совещаниях Минобороны России, имеет контакты со многими военнослужащими, хочу сказать, что есть абсолютная уверенность, что мы завершим специальную военную операцию с успехом», — заявил журналист.

На вопрос о том, что же он посчитает успешным окончанием спецоперации, Гусев ответил, что должен быть уничтожен центр принятия решений на Украине в лице украинского лидера Владимира Зеленского, а также под контроль России должна попасть часть территорий вплоть до Приднестровья. При этом полное занятие территории Украины не входит в планы спецоперации.

«Рано или поздно должен быть уничтожен координационный центр, откуда идут безумные идеи. Это Зеленский. Человек, не представляющий из себя ничего в плане государственной деятельности и выполняющий роль марионетки для ряда государств», — уверен Гусев.

Оказалась затронута и тема жизнеспособности печатной журналистики в России. По мнению председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, в этой сфере есть большое количество проблем, однако работа по этому направлению ведется, в частности, с Почтой России.

«Общая головная боль печатаных СМИ — это Почта России. На заседании Комитета Госдумы РФ по информационной политики я заявил, что работа организации в части доставки газет и журналов — это подрыв информационной безопасности России. Эти слова произвели серьезное впечатление на руководителя почты. После этого мы провели большую работу», — сообщил Соловьев.

Когда дело сдвинулось с мертвой точки, сменился руководитель Почты России. Председатель Союза журналистов России заверил, что теперь будет стучаться к новому начальству, чтобы печатная пресса продолжала жить.

«Печатной прессе был нанесен огромный удар во время пандемии [коронавируса], когда аудитория просто не могла дойти до газетного киоска. Кстати, они закрываются по пять в день в нашей стране. Есть регион, где один пункт продажи приходится на 10 тыс. человек», — развел руками Соловьев.

Следующим вопросом стала работа военкоров в зоне специальной военной операции. Павел Гусев назвал их безумно смелыми ребятами, которые, на его взгляд, ведут героическую журналистскую деятельность.

«Хочу поддержать тех корреспондентов, которые работают сегодня на фронте. Это безумно смелые и ответственные ребята, которые ведут героическую журналистскую деятельность на уровне федеральных СМИ», — сказал он.

Гусев подчеркнул, что ряд журналистов, которые сейчас работают в зоне боевых действий, прошли через обучающую государственную программу «Бастион». Это бесплатная профильная подготовка журналистов для работы во время боев и природных катастроф.

«Уже 12 лет работает эта программа. Еще ни один журналист, прошедший школу „Бастиона“, не погиб. С ними проводят подготовку Минобороны, МЧС, Росгвардия и так далее», — пояснил Павел Гусев.

В завершение встречи он подарил руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву коллекционное издание от «Московского комсомольца», выпущенное к столетию газеты.