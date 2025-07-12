Павел Дуров порекомендовал студентам сосредоточиться на изучении математики

Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров призвал студентов уделить внимание изучению математики, отметив ее ключевую роль в развитии логического мышления и управлении проектами. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам предпринимателя, математическое мышление помогает не только в науке, но и в бизнесе, особенно при запуске стартапов и решении сложных задач.

«Если вы студент и выбираете, на чем сосредоточиться, выберите математику. Она научит вас неуклонно полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке. Это ключевой навык, который вам понадобится для создания компаний и управления проектами», — написал Дуров.