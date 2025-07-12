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Общество 12 июля 2025 14:46

Павел Дуров порекомендовал студентам сосредоточиться на изучении математики

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Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров призвал студентов уделить внимание изучению математики, отметив ее ключевую роль в развитии логического мышления и управлении проектами. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам предпринимателя, математическое мышление помогает не только в науке, но и в бизнесе, особенно при запуске стартапов и решении сложных задач.

«Если вы студент и выбираете, на чем сосредоточиться, выберите математику. Она научит вас неуклонно полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке. Это ключевой навык, который вам понадобится для создания компаний и управления проектами», — написал Дуров.

#павел дуров #математика #студенты
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