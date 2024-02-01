Павел Деревянко сыграл кота в сериале СТС

Фото: АО «СТС»

5 февраля в 19:30 на СТС выходит комедийный сериал «Котострофа», созданный при поддержке Института развития интернета. Главного героя проекта — рыжего кота с непростым характером — озвучил Павел Деревянко. По сюжету с четвероногим персонажем может говорить только глава семейства Мягковых в исполнении Михаила Трухина.

«Идея оригинальная, по крайней мере я такого не видел, поэтому с удовольствием и впервые озвучил кота, — делится Павел. — Он гордый, с характером, воспитанный улицей. Я тоже, можно сказать, воспитан улицами Таганрога. Честно говоря, если бы я воплотился в теле животного, то скорей всего стал бы именно котом. Окружающие не раз говорили, что я похож. Я люблю котов, но приводить домой их пока не готов: с моим графиком животное заскучало бы».

Фото: АО «СТС»

В сериале его герой живёт в старой квартире, куда переезжает семья Мягковых (Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс). Поймав своенравное животное, отец семейства (Михаил Трухин) наступает на сломанный удлинитель и получает сильный заряд тока. После такой «электротерапии» он начинает слышать кота и говорить с ним. И если поначалу Мягков хотел избавиться от рыжего наглеца, то со временем понимает, что дружба с котом может решить все проблемы.

«Когда прочитал сценарий, то сразу понял, что этот сериал не про артистов, — признаётся Михаил Трухин. — Как в "Альфе", когда главным героем был смешной и чудной хоботастый паренёк, так и здесь главное — это кот. Соответственно, история показана его глазами. И конечно, зацепила трансформация моего героя, то, как человек меняется, когда начинает понимать язык животных. В этом нет ничего удивительного, у меня самого белая швейцарская овчарка, французский бульдог и бенгальский кот, и со всеми я разговариваю».

Фото: АО «СТС»

Роль рыжего кота в сериале исполнили сразу семь животных, которые занимали отдельное помещение и снимались по своему графику: каждому отводилось два рабочих часа в день и двухразовое питание.

«Коты не поддаются дрессировке, и четырёхсекундную сцену можно снимать всю смену просто потому, что у животного плохое настроение, — говорит режиссёр-постановщик Урал Сафин. — На площадке у нас был основной актёр и его дублёры. Если требовалась активность, брали энергичного кота, а если герой беседует с Мягковым — поспокойнее. По той же схеме работает и театр Куклачёва».

Также появятся мыши, голуби и собаки, в том числе питомец Надежды Сысоевой, исполнившей роль хозяйки салона красоты для животных. «Наконец-то разрешили взять собаку на съёмки. Более того Расти снялся за свой гонорар, — шутила она. — На самом деле владельцы собак тоже обладают суперсилой понимать животных. Иногда кажется, что Расти даже произносит слова "мама" и "Надя"».

«КОТОСТРОФА»

Производство: ООО «Диджитал Муви» при поддержке АНО «ИРИ»

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 10

Режиссёр-постановщик: Урал Сафин

Оператор-постановщик: Дмитрий Борзыкин

Генеральные продюсеры: Заур Болотаев, Джаник Файзиев

Продюсер: Дарья Пашкова

Исполнительный продюсер: Папуна Пипия

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов, Борис Хохлов

Автор идеи: Максим Маркин

Авторы сценария: Максим Маркин, Юлия Абрамчик, Александр Рудь, Николай Камка, Руслан Хасаев, Денис Остапчук, Ирина Денежкина

В ролях: Павел Деревянко, Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс, Надежда Сысоева, Даниил Вахрушев, Анар, Светлана Камынина, Анна Банщикова, Дмитрий Лысенков и другие

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