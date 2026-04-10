Павел Дацюк рассказал, почему никогда не станет главным тренером

Экс-нападающий «Ак Барса», «Детройта» и сборной России Павел Дацюк считает тренерскую работу – неблагодарной и сам бы в будущем категорично не хотел стать главным тренером.

– Игорь Ларионов неожиданно стал тренером, то же произошло с Сергеем Федоровым…

– Нет.

– А не хотел ли Павел Дацюк…

– Нет.

– …однажды стать тренером в КХЛ?

– Нет в третий раз. Это очень тяжелый и неблагодарный труд. Я этого не боюсь. Но понимаю, что это не моё, – приводит слова Дацюка «Матч ТВ».

Павел Дацюк провел один сезон в казанском «Ак Барсе» (2000/2001). Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008 гг.) и Кубка Гагарина со СКА (2017). Кроме того он становился чемпионом России с московским «Динамо» (2005).

В составе сборной России по хоккею Павел Дацюк завоевывал золотую и бронзовую награды на Олимпийских играх, а также золото и две бронзы чемпионатов мира. В 2024 году Дацюка внесли в Зал хоккейной славы НХЛ.