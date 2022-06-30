Павел Дацюк повесил коньки на гвоздь

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк заявил, что планирует сделать объявление о завершении карьеры хоккеиста. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Всё логично, просто я еще не объявил официально об этом. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», —сказал хоккеист во время прощального матча Александра Семина, где помимо массы звезд сыграл и нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов.

С 2019 по 2021 год 43-летний россиянин выступал за родной «Автомобилист» из Екатеринбурга. Дацюк является чемпионом Олимпийских игр 2018 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз», чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Дацюк пропустил сезон-2021/22.

В казанском «Ак Барсе» Дацюка поставили на ноги после сложнейшей травмы ноги. В сезоне 2000-2001 «Волшебник», как прозвали уральскую звезду в Детройте, провел за казанский клуб 26 матчей, набрав 26 результативных баллов (9 голов + 17 передач). Именно из Казани Павел отправился покорять НХЛ, став в результате одной из ярчайших хоккейных звезд XXI века.