Павел Буре займет пост президента ФХР после 70-летия Третьяка
Павел Буре станет новым президентом Федерации хоккея России. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам источника издания, произойдет это после 70-летия нынешнего руководителя федерации Владислава Третьяка, который находится на данной должности с 2006 года. Третьяк отметит 70-летний юбилей в предстоящем апреле.
В сентябре прошлого года Буре вошел в совет Международной федерации хоккея (IIHF). Ранее российскую сторону там представлял Третьяк, который покинул совет по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
В том же месяце ФХР объявила о назначении главным тренером олимпийской сборной России Алексея Жамнова. Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля.