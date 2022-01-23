Павел Буре займет пост президента ФХР после 70-летия Третьяка

Павел Буре станет новым президентом Федерации хоккея России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По словам источника издания, произойдет это после 70-летия нынешнего руководителя федерации Владислава Третьяка, который находится на данной должности с 2006 года. Третьяк отметит 70-летний юбилей в предстоящем апреле.

В сентябре прошлого года Буре вошел в совет Международной федерации хоккея (IIHF). Ранее российскую сторону там представлял Третьяк, который покинул совет по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

В том же месяце ФХР объявила о назначении главным тренером олимпийской сборной России Алексея Жамнова. Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля.