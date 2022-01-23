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Спорт
23 января 2022  21:20
Дамир Садриев

Павел Буре займет пост президента ФХР после 70-летия Третьяка

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Павел Буре станет новым президентом Федерации хоккея России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По словам источника издания, произойдет это после 70-летия нынешнего руководителя федерации Владислава Третьяка, который находится на данной должности с 2006 года. Третьяк отметит 70-летний юбилей в предстоящем апреле.

В сентябре прошлого года Буре вошел в совет Международной федерации хоккея (IIHF). Ранее российскую сторону там представлял Третьяк, который покинул совет по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

В том же месяце ФХР объявила о назначении главным тренером олимпийской сборной России Алексея Жамнова. Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля.

#хоккей #фхр
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