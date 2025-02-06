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На главную ТИ-Спорт 6 февраля 2025 14:31

Павел Буре обещал обжаловать в суде решение продлить «бан» России

Представитель ФХР на международных площадках Павел Буре рассказал, как проходило заседание IIHF, на котором принималось решение по продлению «бана» России и Беларуси на международных соревнованиях. Он рассказал, что российская сторона подготовила контраргументы на мотивацию IIHF не пускать россиян и белорусов из соображений безопасности. ФХР обещала выделить дополнительное финансирование для защиты.

«Что могу сказать, члены совета в основном ссылаются на то, что не могут обеспечить безопасность участников соревнований при нашем участии в них. Я им сказал, что всё меняется в жизни и глобальные изменения есть. И наши пловцы выступали на чемпионате мира, шахматисты играют, теннисисты. В НХЛ больше 50 человек играет, и проблем с безопасностью не возникает. И мы даже пошли дальше: сказали — если вы так волнуетесь, давайте мы заплатим за эту безопасность. Мы готовы на это пойти», – рассказал Буре.

Также прославленный хоккеист заявил, что Россия обязательно оспорить в судебных инстанциях это решение в срок до 20 мая.

«Потом озвучили решение, большинством голосов проголосовали за продление отстранения. На чемпионате мира 2026 года мы играть не будем. Но наша федерация может и будет обжаловать это решение. У нас есть время до 20 мая, когда будут сыграны последние матчи чемпионата мира 2025 года на групповом этапе. Мы так и поступим. Плюс до мая может очень многое измениться в мире. Проблема там более глобальная, а всё, что происходит в спорте, — это следствие. Если изменится ситуация в мире, то и решение IIHF поменяется», — приводит слова Павла Буре ТАСС.

Напомним, Россия и Беларуси отстранены от всех международных соревнований с марта 2022 года. С тех пор сборные этих стран пропустила уже три чемпионата мира, а с учетом ЧМ 2025 и 2026 годов их будет уже пять.

#фхр #сборная россии по хоккею
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