10 апреля 2026

Пауло Коста: «Ненавижу русских. Следующим хочу сразиться с Чимаевым»
Фото: ufc.ru

Бразильский боец UFC Пауло Коста на пресс-конференции перед турниром UFC 327 сделал резкое заявление в адрес российских спортсменов и назвал имя следующего соперника, которого хотел бы видеть в октагоне.

«Ненавижу русских. Это уже второй подряд бой против русского, который я внесу в свой список побед, а третьим, возможно, будет Чимаев. После победы над этим толстяком я хочу сразиться с ним», — заявил 34-летний бразилец.

На счету Косты 15 побед и 4 поражения в профессиональной карьере. Ранее он владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе.

В топе
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
