Пауэрлифтер из Казани Айрат Закиев: «Планирую принять участие в Паралимпиаде-2028»

Айрат Закиев привез девять золотых медалей с чемпионата Европы по пара пауэрлифтингу. Спортсмен из Казани рассказал, как ему удается поддерживать профессиональную физическую форму и выступать в международных соревнованиях на протяжении 26 лет, а также о планах на участие в Паралимпийских играх - в интервью корреспонденту «ТИ-Спорта».





Призер паралимпийских игр-2008 Айрат Закиев привез в столицу Татарстана девять золотых наград с чемпионата Европы по пара пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Грузии. Закиев одержал девять побед в дисциплине жим лежа.

В чемпионате Европы (в открытом и закрытом) по пауэрлифтингу он по сумме трех подходов взял две медали, в категории «Легенда» для спортсменов старше 45 лет – четыре медали, а также завоевал «золото» за победу в составе паралимпийской сборной России.

В составе национальной паралимпийской команды России на чемпионате Европы выступили 13 спортсменов под собственным флагом и гимном. В международном турнире приняли участие около 200 атлетов из 27 стран мира. Чемпионат Европы по парапауэрлифтингу проходил в Грузии в Тбилиси со 2 по 12 марта.

Отметим, что многократному чемпиону Европы Айрату Закиеву - 44 года. Он уроженец Казани и представляет Республику Татарстан на внутренних соревнованиях. Корреспонденту «ТИ-Спорта» удалось немного пообщаться с титулованным паэурлифтером.

Закиев о Паралимпиаде-28: «Главная цель такая – попасть туда»

– Айрат, как прошел перелет и как вас встретила Грузия?

– Грузия встретила нас тепло и замечательно. Перелет особых сложностей не доставил, рейс был прямой. В дороге я провел всего три часа.

– Девять медалей с чемпионата Европы – это самое большое количество наград, которое вам доводилось привозить с мировых турниров?

– Пожалуй, такое количество медалей за один раз я завоевал впервые (Улыбается). Дело в том, что данный чемпионат Европы проходил в открытом и закрытом формате. В открытом принимали участие спортсмены не только из Европы, но и из других стран, таких как Куба, например. По итогам обоих форматов по сумме общих баллов тоже медали присуждали.

– В чемпионате Европы вы выступали под флагом России?

– Наша сборная уже в ноябре 2025 года впервые выступила безо всяких ограничений: под своим национальным флагом, с гимном, национальной символикой и формой. Это был чемпионат мира в Египте.

– Через пару лет предстоит летняя Паралимпиада-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США). Планируете ли принять в ней участие?

– Главная цель именно такая – попасть туда, но пока допуска мы не получили, но готовимся и идем к этому поэтапно.

О тренировочных условиях: «Федерация Республики Татарстан очень помогает»

– Можете ли оценить свой прогресс за последние полгода в рамках международных стартов?

– По поводу прогресса – сложно оценивать. Дело в том, что с ноября по сегодняшний день очень маленький интервал был. Что касается последнего старта, чемпионата Европы, нам сообщили о том, что примем в нем участие буквально за два месяца. Хотелось бы чуть больше времени на подготовку.

– А где тренируетесь в Казани?

– Я тренируюсь на базе СК «Стрела» под руководством заслуженного тренера России Батрутдинова Б.Х.

– В плане инфраструктуры всего ли вам достаточно для тренировочного процесса?

– Нам много не надо, мы люди не привередливые. Федерация Республики Татарстан в этом плане очень помогает. Спасибо им за это!

– В каких ближайших соревнованиях будете принимать участие?

– В июле предстоит чемпионат России. Не сказал бы, что это сильно значимый турнир. Он важен больше для того, чтобы подтвердить свой статус.

Закиев совмещает работу в ветеринарии с профессиональным спортом

– Расскажите немного о своем спортивном международном прошлом?

– В международных соревнованиях по пауэрлифтингу я выступаю с 2000 года, а с 2007 - по пара пауэрлифтингу (для лиц с ограниченными возможностями). Первые соревнования, в которых мне удалось заработать призовое место стала Паралимпиада-2008. Тогда я занял второе место.

– Как вам удается поддерживать физическую форму на таком высоком уровне в 44 года?

– На самом деле в команде сборной России нас даже в команде есть и девушки, и мужчины старше 50 лет. Главное – конкуренция.

– Чем еще занимаетесь помимо спорта?

– Я работаю ветеринаром в городской ветеринарной службе.

– Не тяжело совмещать работу и спорт?

– Федерация помогает и с этим вопросом – отпрашивает на соревнования при необходимости.