Патяшина: Введение обязательной вакцинации не создаст перебоев с доставкой вакцины

В Татарстане есть запас доз вакцин против коронавируса Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Вакцины у нас достаточно, у нас 594 354 дозы вакцины. Сейчас у нас вакцинировано 1,1 млн жителей, нам надо 2,4 млн привить», — отметила спикер.

При этом Патяшина добавила, что перебоев с доставкой вакцин против коронавируса на данный момент нет.