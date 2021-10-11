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Ру Тат
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11 октября 2021  16:42
Эвелина Киселёва

Патяшина: Введение обязательной вакцинации не создаст перебоев с доставкой вакцины

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В Татарстане есть запас доз вакцин против коронавируса Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Вакцины у нас достаточно, у нас 594 354 дозы вакцины. Сейчас у нас вакцинировано 1,1 млн жителей, нам надо 2,4 млн привить», — отметила спикер.

При этом Патяшина добавила, что перебоев с доставкой вакцин против коронавируса на данный момент нет.

#Коронавирус #вакцинация
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