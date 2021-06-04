Патяшина: Темпы вакцинации в Татарстане недостаточны, чтобы снизить число заболевших

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане не меняется последние 2 месяца, что не может не беспокоить, заявила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Президент РТ Рустам Минниханов.

«Среднее число случаев заражения коронавирусом в день в апреле-мае составляло 33-34 случая. Это можно было бы расценить как стабилизацию, но среди нас остаются еще много непривитых лиц, которые являются мишенью для вируса. Это не позволяет добиться уверенного снижения числа заболевших», — сказала Марина Патяшина.

Она доложила, что в 16 муниципалитетах показатель заболеваемости превышает республиканский уровень. В мае увеличилось количество заболевших среди пенсионеров и неработающего населения.

«Прививочная кампания проходит непросто, и темпы вакцинации в целом пока недостаточные. На сегодня привито 385 тыс. человек — 12,6% от взрослого населения. Если мы не ускоримся, то к осени не сможем достигнуть 60-процентного охвата населения, а значит вновь столкнемся с сезонным ростом заболеваемости коронавирусом», — заявила Патяшиина.

Наиболее высокий процент привитых в РТ отмечается среди работников социальной сферы и медицинских организаций. Охват среди сотрудников силовых структур составляет 27%, работников образовательных организаций — 18%. «Совсем низкий показатель у работников сферы обслуживания и лиц с хроническими заболеваниями», — сказала Марина Патяшина.

Рустам Минниханов напомнил об осложнениях после коронавируса. «Сколько побочных эффектов имеют даже те, кто переболел бессимптомно. Не говоря уже о гражданах, серьезно ощутивших на себе эту болезнь. Как можно еще объяснить людям об опасности этого заболевания», — подчеркнул руководитель республики.