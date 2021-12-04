Патяшина: С сентября в ходе утренних фильтров отстранено 21989 детей и 1126 педагогов

В Татарстане продолжают контролировать учащихся на входе в школы. С сентября в школах по итогам утренних фильтров отстранено 21 989 детей и 1 126 педагогов, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства РТ.

Марина Патяшина озвучила данные в разрезе районов. При этом она обратила внимание на тот факт, что в семи муниципальных районах «фильтры работают формально», сообщается на сайте Правительства Республики Татарстан.

«В некоторых районах с сентября не было отстранено ни одного ребенка, хотя дети болеют», — подчеркнула она.

По ее словам, в 11 районах не отстранили по результатам утренних фильтров ни одного учителя. Марина Патяшина призвала организовать работу надлежащим образом.

Марина Патяшина рассказала также, как будут проводиться детские новогодние праздники в детсадах, и кто на них сможет присутствовать.

«Родителей беспокоит допуск на детские утренники. В этой связи обращаю внимание: утренники в детсадах могут быть организованы только при соблюдении требований!» — заявила она.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ отметила, что на утренниках может присутствовать один сопровождающий взрослый не старше 60 лет с QR кодом (вакцинированного или переболевшего). Также должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция. В помещении обязательно наличие бактерицидного облучателя, антисептиков. Должен проводиться входной контроль (термометрия).

«Аниматоры и лица, не являющиеся персоналом детсада, также не допускаются», — уточнила Патяшина.