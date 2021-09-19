Патяшина: За два дня на избирательных участках выявлено два человека с температурой

При входе на избирательные участки Татарстана проводится обязательная термометрия. Так, за два дня голосования в республике было выявлено два человека с повышенной температурой. Об этом сообщила сегодня в Едином информационном центре в Казани руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Люди с повышенной температурой на избирательный участок не допускаются. Вблизи есть на готовности отдельные помещения, где соблюдаются повышенные меры предосторожности. Там члены избирательной комиссии работают в медицинских халатах, средствах защиты — масках и перчатках. Право проголосовать людям с температурой предоставляется, но изолированно от избирательных участков», — сказала она.

Спикер отметила высокую эффективность работы входного контроля на участки для голосования.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.