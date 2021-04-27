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Ру Тат
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27 апреля 2021  15:04
Эвелина Киселёва

Патяшина: Переболевшие Covid в 2020 году уже потеряли иммунитет и могут привиться

Патяшина: Переболевшие Covid в 2020 году уже потеряли иммунитет и могут привиться
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Татарстанцы, которые переболели коронавирусом Covid-19 в прошлом году, уже утратили антитела к вирусу. Их может защитить вакцинация. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Европейской неделе иммунизации, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Иммунитет после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, и ученые это уже доказали, сохраняется не более пяти месяцев. Поэтому, дорогие жители [Татарстана], если вы переболели новой коронавирусной инфекцией в 2020 году, то пришло время записаться на прививку», — заявила главный санитарный врач республики.

При этом Марина Патяшина подчеркнула, что не нужно тратить свое время и деньги на проверку наличия антител к вирусу. Сохранение иммунитета не является противопоказанием к получению прививки и не осложняет поствакцинальные состояния, напомнила она.

вакцинация коронавирус
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