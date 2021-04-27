Патяшина: Переболевшие Covid в 2020 году уже потеряли иммунитет и могут привиться

Татарстанцы, которые переболели коронавирусом Covid-19 в прошлом году, уже утратили антитела к вирусу. Их может защитить вакцинация. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Европейской неделе иммунизации, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Иммунитет после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, и ученые это уже доказали, сохраняется не более пяти месяцев. Поэтому, дорогие жители [Татарстана], если вы переболели новой коронавирусной инфекцией в 2020 году, то пришло время записаться на прививку», — заявила главный санитарный врач республики.

При этом Марина Патяшина подчеркнула, что не нужно тратить свое время и деньги на проверку наличия антител к вирусу. Сохранение иммунитета не является противопоказанием к получению прививки и не осложняет поствакцинальные состояния, напомнила она.