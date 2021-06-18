Патяшина: Оснований вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан нет

В Татарстане не собираются в обязательном порядке вакцинировать отдельные категории граждан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач РТ заявила, что введение такой меры обсуждалось, поскольку такой опыт имеют другие регионы страны. Однако если темпы вакцинации будут не очень высокими и риски завозных случаев будут пристутствовать, не исключена возможность введения обязательной вакцинации.

«Мы сейчас говорим о том, что у нас есть определенные группы риска, подверженные заболеванию чаще. К ним относятся врачи, сотрудники сферы образования, транспорта и оказания услуг населению. Среди них также люди старше 60 лет», – объяснила Патяшина.

Она заявила, что ведомство планирует вакцинировать 60% татарстанцев среди этих категорий. Такой охват поможет избежать распространения коронавирусной инфекции в трудовых коллективах.