Патяшина: Очень важно не мешать детям заниматься тем, что им нравится

Главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказала о своей семье и о том, как в виду загруженного рабочего графика ей удается сохранить в доме теплую атмосферу.

«Семьей быть непросто. У нас у всех есть обязанности, профессиональная деформация происходит. Самое главное — это когда муж и жена не мешают друг другу заниматься любимым делом», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Она также вспомнила, что их знакомство с мужем Вячеславом произошло в доме детского творчества. В прошлом году супруги отметили серебряную свадьбу, у них трое детей — дочь и два сына.

«Тренд семьи у нас во всем. Мы все свободное время, которого у меня и так немного, проводим только семьей. Также у нас есть традиция раз в год делать фотосессию на Рождество», — добавила гостья марафона.

Патяшина также рассказала о том, как воспитывает своих детей и какие качества им прививает. По ее мнению, важно взращивать в них отношение к труду, к старшим, к стране. Когда дети видят, как родители трудятся, они тоже стремятся получать знания.

«Очень важно не мешать детям заниматься тем, что им нравится, и не навязывать то, что нам не удалось», — заключила Патяшина.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи.