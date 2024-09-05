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Патяшина о Covid-19: Рост заболеваемости есть, но какой-то угрозы не видим
В Татарстане заболеваемость Covid-19 протекает в легкой форме ОРВИ, случаи тяжелого течения новой коронавирусной инфекции – единичные. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Заболеваемость Covid-19 растет. Но главное, что мы не видим увеличения доли тяжелых форм болезни», – рассказала главный санитарный врач по республике.
Патяшина напомнила, что в период пандемии было много тяжелобольных, а потом вирус мутировал и стал проявляться в более легкой форме.
«Поэтому сегодня какой-то угрозы от новой коронавирусной инфекции мы не видим. Рост есть, но и эпидсезон начался. Ничего особенного мы не фиксируем», – подчеркнула она.
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