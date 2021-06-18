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Ру Тат
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18 июня 2021  13:31
Гузель Хусаинова

Патяшина: Мы постоянно отслеживаем количество заболевших пневмонией и ОРВИ

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В Татарстане постоянно отслеживается количество заболевших пневмонией и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики заявила, что отслеживание этих показателей помогает контролировать ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. 

«Мы еженедельно смотрим прирост случаев заражения пневмонии всей природы – и бактериальной, и вирусной», – заявила Патяшина.  

Спикер отметила, что сегодня ситуация с заболеваемостью пневмонией и ОРВИ остается стабильной и спокойной.

 

#пневмония #Коронавирус #роспотребнадзор рт
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