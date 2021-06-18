Патяшина: Мы постоянно отслеживаем количество заболевших пневмонией и ОРВИ

В Татарстане постоянно отслеживается количество заболевших пневмонией и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики заявила, что отслеживание этих показателей помогает контролировать ситуацию с новой коронавирусной инфекцией.

«Мы еженедельно смотрим прирост случаев заражения пневмонии всей природы – и бактериальной, и вирусной», – заявила Патяшина.

Спикер отметила, что сегодня ситуация с заболеваемостью пневмонией и ОРВИ остается стабильной и спокойной.