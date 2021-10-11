Патяшина: Медотвод от прививки должен быть официально оформлен врачом

Медицинский отвод от прививки против нового коронавируса должен быть заверен в больнице врачом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Противопоказания к вакцинации должны быть не приняты со слов сотрудников, а документально подтверждены медицинской организацией и врачом. Согласно инструкции по применению иммунобиологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции», — отметила спикер.

Дело в том, что в инструкции к вакцине прописан ряд противопоказаний. Именно включенное в этот перечень заболевание должно быть поставлено и официально заверено для получения отвода от вакцинации.

Напомним, что в Татарстане объявлена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Согласно документу, в коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников. Те, у кого есть медотвод, входят в оставшиеся 20%.