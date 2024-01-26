Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Патяшина: Ежегодно в Татарстане фиксируется около 9 тыс. пострадавших от укусов животных
Ежегодно в Татарстане фиксируется около 9 тыс. пострадавших от укусов животных. При этом каждый второй случай связан с безнадзорными собаками. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании коллегии ГУВ Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.
«Эта тема сохраняет социальную напряженность среди населения, а факты нападения на людей, особенно детей, всегда очень резонансы и вызывают крайний негатив жителей», – сказала докладчик.
Патяшина отметила, что в прошлом году управление выдало 118 предостережений исполкомам 23 районов, Казани и Набережных Челнов по жалобам жителей на большое количество безнадзорных животных.
Она также попросила руководителей районов проводить постоянную работу по регулированию численности безнадзорных животных.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»