Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении эпидобстановки в РТ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении эпидемиологической обстановки в Татарстане. Об этом она заявила на совещании в Доме Правительства РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Марина Патяшина сообщила, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в Татарстане пока стабильная, но сложная. По ее словам, несмотря на доступность вакцинации, наблюдается высокий показатель заболеваемости среди временно неработающих граждан, пенсионеров, рабочих, студентов и служащих. Охват вакцинацией среди данных категорий незначительный.

Массовая вакцинация началась в январе 2021 года. В Татарстан поступило 548 тыс. вакцин, привито 447 тыс. человек.

«На сегодня в условиях стабильной ситуации пока нет оснований для принятия более жестких мер. Мы продолжаем массовую вакцинацию против ковида на добровольной основе. Однако при ухудшении эпидобстановки и сохранении низких темпов вакцинации я не исключаю принятия решения об обязательности вакцинации, особенно для отдельных профессиональных групп, как это уже сделали другие регионы», — сказала Марина Патяшина.