Патяшина: Благодаря ограничениям не пришлось вводить дистанционку и закрывать предприятия

Благодаря введенным Covid-ограничениям в 2021 году не пришлось вновь столкнуться с закрытием предприятий. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики подчеркнула, что все предпринимаемые меры в республике были адекватными, они позволили контролировать эпидемиологическую ситуацию и добиться быстрой стабилизации заболеваемости после подъема.

«Благодаря этому все образовательные организации продолжали работу в очном формате, работа предприятий не приостанавливалась, летние лагеря работали в штатном режиме при большем количестве детей. Была разрешена работа и учреждений культуры и предприятий общественного питания», – заметила глава Роспотребнадзора Татарстана.