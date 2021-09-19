Патяшина: 63% членов УИК предварительно прошли полную вакцинацию от Covid-19

Среди сотрудников участковых избирательных комиссий 63% уже привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня в Едином информационном центре Казани руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Эпидситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной, но избирательная кампания в таких условиях проводится уже не первый год. Наши рекомендации о мерах профилактики и безопасности были изданы еще в июле. Из новшеств — нами было рекомендовано привлекать к организации выборов членов избирательных комиссий, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. 63% людей прошли вакцинацию полностью. 15 и 16 числа были обследованы все избирательные участки, 243 специалиста были закреплены за этой работой. В четверг к вечеру все избирательные участки были готовы к работе», — сказала она.

За 17 и 18 сентября в голосовании приняли участие 57,5% избирателей из Татарстана. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в республике проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.