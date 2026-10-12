Патрушев заявил о проработке Западом планов по блокаде Балтийского моря

Николай Патрушев

Фото: kremlin.ru

Великобритания и страны Европейского Союза прорабатывают планы по блокаде Балтийского моря и ведущих в него проливов, под угрозой находятся и другие ключевые морские коммуникации. Об этом заявил помощник Президента РФ и глава Морской коллегии России Николай Патрушев во время визита в Китай, передает ТАСС.

«Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой», – поделился своим видением ситуации экс-секретарь Совета безопасности РФ.

В связи с этим Патрушев напомнил, что как для России, так и для Китая очень значима морская логистика. КНР вообще является лидером мирового торгового судоходства.

При этом для Пекина жизненно важен свободный проход судов через Малаккский пролив, но судоходство там очень легко дезорганизовать, причем не только силами военных флотов, добавил помощник Владимира Путина.

В этом контексте Патрушев выразил уверенность, что Россия, осознавая существующие риски, «формирует безопасную, экономически выгодную альтернативу традиционным маршрутам – Трансарктический транспортный коридор».

В целом глава Морской коллегии убежден, что РФ и КНР путем развития российского Трансарктического транспортного коридора и китайской инициативы Морского шелкового пути способны изменить мировую геоэкономическую карту.

«Развивая эти инициативы, наши страны способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделав морскую торговлю более дешевой, более доступной и защищенной от любых рисков, в том числе военной эскалации, пиратства и санкций», – акцентировал он на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.