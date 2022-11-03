Патрушев заявил, что Британия и США вербуют террористов для отправки на Украину

США и Великобритания вербуют международных террористов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его данным, власти этих стран хотят в дальнейшем отправить их на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.

Также Патрушев подтвердил, что на атомной станции в Запорожье киевские власти планировали совершить теракт. «Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», – цитирует его ТАСС.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что на ЗАЭС киевские власти намеревались подорвать тепломагистраль, оставив Энергодар без отопления предстоящей зимой.