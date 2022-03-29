Патрушев: Вашингтон готовит провокации с использованием оружия массового поражения

США должны объяснить всему миру, на что тратились деньги, которые получали украинские биолаборатории. Возможно, Вашингтон готовит провокацию с использованием оружия массового поражения, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор не ликвидировали запасы химического оружия. Кроме того, Пентагон по всему миру создал сеть биологических лабораторий, где шли военные разработки. Упомянул Патрушев и о повышении патогенности вирусов, работе над инфекциями, влияющими только на определенные этносы.

«Поэтому "Большой семёрке" в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористам и неонацистам», — заявил секретарь Совбеза РФ в интервью «Комсомольской правде».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сети биолабораторий на территории Украины, работавших по контракту с Пентагоном. Деньги они получали от фонда, которым руководил Хантер Байден – сын действующего президента США Джозефа Байдена.

Начальник войск РХБЗ Игорь Комаров объявил о найденных документах, которые могут доказать сбор биоматериалов местного населения. Он считает, что этот факт доказывает попытки США разработать биологическое оружие, способное поражать только определенные этнические группы.