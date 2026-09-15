В случае вооруженного конфликта с Россией польская государственность может прекратить существование в течение двух-трех дней. Такое мнение высказал помощник Президента РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы над Москвой.

Патрушев заявил, что Сикорский, по его мнению, непрофессионально оценивает военный потенциал России и не учитывает, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ используют не все имеющиеся возможности.

Помощник Президента РФ добавил, что в случае вступления Польши в вооруженное противостояние с Россией Москва задействует весь имеющийся у нее арсенал сил и средств.

Ранее Сикорский призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам главы польского МИД, Варшава внимательно следит за ситуацией в регионе. Он также предложил Североатлантическому альянсу проводить учения настолько интенсивно, чтобы российская сторона не могла заранее определить дальнейшие действия НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, допустил возможность эскалации конфликта между Варшавой и Москвой. Он заявил, что в случае возможных атак Польша намерена рассчитывать на помощь своих союзников.