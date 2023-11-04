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Руc Тат
Политика 4 ноября 2023 16:35

Патрушев: Россия извлекла уроки в 2008 году, создав новейшие виды вооружения

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Страны Запада устроили России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт. В его результате была проведена реформа армии и созданы уникальные новейшие виды вооружения. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал во время своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

«Проверку на прочность нам устроили уже в августе 2008 года в Закавказье, — сказал секретарь Совбеза. — Попытка, как мы хорошо помним, закончилась для Запада провалом. При этом мы извлекли полезные, как сейчас видится, уроки».

По словам Патрушева, Запад на этом не успокоился. В 2014 году Вашингтон устроил госпереворот на Украине и к власти в Киеве пришли последователи неонацистских идей, которые сразу же приступили к настоящему геноциду русского населения.

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