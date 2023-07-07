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Экономика 7 июля 2023 16:06

Патрушев: Россия экспортировала рекордное по объемам количество зерна

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Патрушев: Россия экспортировала рекордное по объемам количество зерна
Фото: rais.tatarstan.ru

В сельскохозяйственный сезон 2022-2023 годов Россия экспортировала 60 млн тонн зерна. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском дне поля.

«Мы экспортировали беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна», — сказал глава Минсельхоза.

Патрушев уточнил, что основной объем этого зерна пошел в дружественные страны. «Это позволило нам серьезно нарастить экспортную выручку», — подчеркнул он.

По итогам прошлого года экспортная выручка составила более 41 млрд долларов, добавил министр. «Каких-то серьезных проблем на сегодня мы не наблюдаем», — заключил он.

#Сельское хозяйство #экспорт зерна #Дмитрий Патрушев
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