Патрушев призвал ускорить повышение зарплат учителям математики, физики и химии

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев выступил с инициативой ускорить рост зарплат для учителей математики, физики и химии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, повышение окладов позволит педагогам не искать подработку и полностью сосредоточиться на качественной подготовке абитуриентов инженерных вузов, готовящих специалистов для кораблестроительной отрасли и Военно-морского флота России.

Патрушев подчеркнул ведущую роль учителя в совершенствовании математического и естественно-научного образования: педагог должен заинтересовать учеников глубоким изучением предмета и пониманием сути научных явлений и законов, описываемых формулами.

«Сейчас, к сожалению, значительная часть школьных педагогов стремится в первую очередь просто "натаскать" школьников на решение экзаменационных тестов», – отметил Патрушев.

«Анализ результатов единых государственных экзаменов и проведенного высшими учебными заведениями инженерного профиля входного контроля первокурсников свидетельствует о том, что высокие баллы ЕГЭ зачастую не отражают реальных знаний выпускников школ по математике, физике и химии», – добавил он.