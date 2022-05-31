Патрушев: Польша уже переходит к действиям по захвату украинских территорий

Польша, по всей вероятности, переходит к захвату части территорий Украины. Такое мнение озвучил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Казани.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату украинских территорий. При этом Зеленский объявляет сепаратистами жителей Донбасса и предоставляет особый статус жителям Украины», – сказал он.

По словам секретаря Совбеза, суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни США и их союзников.

«Они готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих целей», – отметил Патрушев.

В своем выступлении он подчеркнул, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны.

«Эти намерения вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Россия после совершения в 2014 году на Украине государственного переворота на протяжении восьми лет делала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным путем. Однако все наши старания были тщетными. Америка не может смириться с появлением многополярного мира и всеми силами стремится сохранить свою глобальную гегемонию. Конфликт между Россией и Украиной американцы решают для решения свои задач политических и экономических. В Вашингтоне привыкли решать свои проблемы за счет других», – заметил Патрушев.

В Казани сегодня прошло выездное совещание Совета безопасности РФ. В нем принимают участие руководители регионов Приволжского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.