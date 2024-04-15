Патрушев поговорил насчет Ближнего Востока с главой Совета нацбезопасности Израиля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время телефонного разговора с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Патрушев отметил, что нужно проявить сдержанность всем сторонам конфликта, чтобы не довести дело до эскалации. Он также подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование разногласий, но при помощи политико-дипломатических средств, пишет ТАСС.

В армии обороны Израиля рассказали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейской страны иранских снарядов, незначительный ущерб нанесли авиационной базе Неватим.