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Политика
27 апреля 2022  11:41

Патрушев подробно рассказал о целях спецоперации на Украине

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Основные цели военной спецоперации на территории Украины - это денацификация и демилитаризация, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он подробно объяснил эти термины.

«Говоря о денацификации, наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также пояснил, что демилитаризация Украины была необходима, поскольку насыщение страны оружием создает угрозу для России. Тем более, когда речь идет о ядерном, химическом или биологическом оружии.

Утром 24 февраля Президент РФ владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он объяснил необходимость введения военного контингента денацификацией и демилитаризацией страны.

#Николай Патрушев #спецоперация на Украине
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