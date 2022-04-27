Патрушев подробно рассказал о целях спецоперации на Украине

Основные цели военной спецоперации на территории Украины - это денацификация и демилитаризация, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он подробно объяснил эти термины.

«Говоря о денацификации, наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза также пояснил, что демилитаризация Украины была необходима, поскольку насыщение страны оружием создает угрозу для России. Тем более, когда речь идет о ядерном, химическом или биологическом оружии.

Утром 24 февраля Президент РФ владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Он объяснил необходимость введения военного контингента денацификацией и демилитаризацией страны.