Патрушев: Объективных предпосылок к подорожанию рыбы и красной икры нет

Объективных предпосылок к подорожанию рыбы и красной икры нет, поэтому россияне не останутся без этих блюд к Новому году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, добавив, что рост цен спекулятивен.

Он отметил, что будут не только рыба с икрой, но и селедка со шпротами, а также другие продукты для салатов и новогоднего стола. Спикер напомнил, что крабовые палочки делают из фарша сурими. Раньше этот продукт всегда импортировали в страну, а сейчас Россия производит его самостоятельно на береговых заводах и на борту рыболовных траулеров, приводит ответ Патрушева РИА «Новости».

Причем, как сказал вице-премьер, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в 2023-м. Также увеличился улов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, и удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море.

«Это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов», — добавил Патрушев.

Что касается роста цен, то их повышают спекулятивно, на фоне слухов, считает Патрушев. Никаких предпосылок к повышению на самом деле нет. Он также напомнил, что в 2023-м фиксировали один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн, но люди задавали все те же вопросы о повышении цен.

Согласно статистике Росрыболовства, в 2023-м добыли 609 тыс. тонн лососевых видов рыб. Отмечалось, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.