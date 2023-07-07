Патрушев: Новым регионам России на растениеводство предусмотрено более 4,5 млрд рублей

Регионам, присоединенным к России после плебисцитов, на растениеводство в этом году предусмотрено более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления» в рамках Всероссийского дня поля в МВЦ «Казань Экспо».

«Одна из основных задач сейчас — интеграция новых регионов в сельхозпроизводство. С прошлого года сопровождаем там проведение сезонных полевых работ, обеспечиваем их ресурсами, в том числе и техникой», — заявил глава Минсельхоза.

Так, например, компания «Росагролизинг» в прошлом году безвозмездно передала более 260 единиц сельхозтехники, в этом году в новых субъектах Федерации уже действует механизм льготного лизинга. «И предусмотрены там, чего нет на остальной части России, квоты на беспошлинный экспорт зерна, масличных и продуктов переработки», — отметил Патрушев.

Министр подчеркнул, что будет сделано всё, чтобы укрепить позиции сельского хозяйства присоединенных регионов. «Земля у них хорошая. Надеюсь, что они внесут весомый вклад в копилку по производству продуктов питания в России», — заключил он.