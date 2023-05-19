Патрушев: На Европу надвигается радиоактивное облако от снарядов с обедненным ураном

Уничтожение снарядов с обедненным ураном, которые Запад поставил Украине, привело к появлению радиоактивного облака. Оно направилось в сторону Европы. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил на совещании в Сыктывкаре, передает РИА Новости.

Он заметил, что накануне американский президент Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, в том числе, как заявляют американцы, для отстаивания «общих демократических ценностей». Патрушев отметил, что под давлением Вашингтона главы стран Запада будут также обсуждать помощь Украине, и «американцы уже не раз в истории так „помогали“ странам».

«Украине тоже „помогли“, надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном, — заявил секретарь Совбеза. — Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации».

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о намерении Лондона в качестве военной поддержки передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. До сегодняшнего дня подобные снаряды применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на этот шаг британской стороны. В свою очередь военные королевства обвинили российскую сторону в дезинформации относительно опасности снарядов с обедненным ураном.