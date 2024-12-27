Патрушев исполнит мечту Эвелины из Татарстана о поездке на шоколадную фабрику

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поможет 11-летней Эвелине из Набережных Челнов посетить шоколадную фабрику в Москве. Шар с ее мечтой он снял с «Елки желаний», сообщает ТАСС.

Патрушев оценил пожелание юной жительницы Татарстана и отметил, что она сможет не только увидеть, как готовятся лакомства, но и попробовать приготовить шоколад с помощью специалистов.

«Обязательно тебя отправим, посмотришь, как готовятся столь любимые всеми сладости», — пообещал вице-премьер.

Также Дмитрий Патрушев исполнит мечты мальчиков из Москвы и Тюменской области, которые попросили о наборе для рыбалки и игрушечной железной дороге.

Всероссийская акция будет продолжаться до 28 февраля 2025 года. В онлайн-формате к ней могут присоединиться все желающие. Они могут исполнить мечты детей сирот, из малообеспеченных семей, ребят из новых регионов, а также детей из семей участников спецоперации.

В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз.