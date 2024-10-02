Патрушев и Песошин в Зеленодольске приняли участие в совещании по развитию судостроения

Структура судостроительной корпорации «Ак Барс» способствует проведению под единым руководством разработки, строительства и судоремонта кораблей и судов. Об этом сообщил помощник Президента РФ Николай Патрушев во время посещения Зеленодольского завода им.Горького, входящего в состав корпорации. Его сопровождал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщили в пресс-службе Правительства республики

В ходе своего визита Патрушев ознакомился с работой производственных цехов предприятия, где обновлено оборудование в рамках программы технического перевооружения завода.

Гендиректор завода Александр Филиппов и генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказали о программе развития предприятия по внедрению новых технологий в судостроении, а также о продолжении программы перевооружения производства.

Патрушев отметил, что корпорация состоит из предприятий, которые имеют современные компетенции. «Зеленодольский завод имени A.M. Горького имеет богатый опыт строительства морских и речных кораблей и судов. Расположение позволяет производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского морей, Северного Ледовитого океана по внутренним водным путям», – добавил он.